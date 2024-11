Le dannate della terra. Si parlerà anche di diritti umani a “La Notte bianca della Politica”. Da giovedì a Ragusa

Ragusa – Tutto pronto per la quinta edizione della “Notte Bianca della Politica” che si terrà a Ragusa dal 21 al 24 novembre, un evento dedicato alla riflessione e al dibattito sui temi cruciali della democrazia contemporanea. Con un programma ricco di conferenze, tavole rotonde e presentazioni, la manifestazione offrirà uno spazio di confronto tra esperti, accademici e cittadini. L’evento, organizzato con la solita passione da Giorgio Massari e Francesco Raniolo e creato per stimolare il pensiero critico e la partecipazione attiva alla politica, quest’anno si arricchisce di un’anteprima ricca di contenuti. A partire dalle ore 17 di giovedì 21 novembre infatti, sarà organizzata una tavola rotonda dal tema “Le dannate della terra – Immigrati, lavoro e cittadinanza” per approfondire insieme il tema dell’immigrazione e dei diritti. A partecipare alla discussione moderata da Enrico Schembari ci saranno Alessandra Corrado (Unical), il magistrato Bruno Giordano, Emilio Santoro (UniFI), il sindacalista Salvatore Terranova, Salvo Torre (UniCT). L’incontro, che aprirà formalmente la quinta edizione della manifestazione ragusana, prende il nome dal libro scritto dalla stessa Alessandra Corrado insieme a Lorena Leone e Rossanna Liotti, e sarà l’occasione per approfondire uno dei temi più importanti che la politica deve affrontare in questo particolare periodo storico, un tema tra l’altro molto legato anche al nostro territorio. A completare la giornata di anteprima sarà la presentazione del libro “Il Populista in Doppio Petto” (Il Mulino) di Piero Ignazi. L’autore, che discuterà con Francesco Raniolo, presenterà il suo libro che analizza le fortune alterne della carriera politica di Silvio Berlusconi, dall’ascesa fino al declino, cercando di definire i diversi quadri storici che ne sono stati attraversati. Gli incontri della giornata di anteprima, come tutti gli incontri delle giornate successive, si svolgeranno presso la Camera di Commercio sita in piazza Libertà a Ragusa. La “Notte Bianca della Politica” continuerà nei giorni successivi con altri numerosi ed interessanti incontri. La giornata di venerdì 22 novembre vedrà anche l’atteso intervento della professoressa Tiziana Catarci, direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università La Sapienza di Roma, che terrà una lectio magistralis dal titolo “L’era dell’Intelligenza Artificiale” che farà sicuramente riflettere sull’impatto dell’IA nella società moderna, tra etica, tecnologia e politica. Tra i vari incontri dei giorni successivi ricordiamo la presentazione del libro “Generare libertà” di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti che analizzeranno le sfide della contemporaneità e la ricerca di un modello di sviluppo sostenibile. Anche domenica 24 novembre sarà una giornata ricca di incontri che si concluderanno con il “Dialogo sul Green Deal” con Dario Bevilacqua e Edoardo Chiti. Per conoscere tutti gli incontri e gli appuntamenti della quinta edizione basta collegarsi sui canali social. La “Notte Bianca della Politica” è promossa dall’Associazione Culturale Scuola di Formazione Politica Italia Prossima, in collaborazione con L’Università di Catania, L’Università della Calabria, con il patrocinio del Comune di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia, e la collaborazione del Movimento Federalista Europeo. Sponsor della manifestazione sono Si.Sac. s.p.a., Ghibli, Iblea Legnami, eVision, Agriplast e Cerad.



