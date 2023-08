Ultima domenica a mare di agosto. C’è allerta per il caldo e rischio incendi. Le previsioni meteo: ecco quando arriva la pioggia

L’ultima domenica di agosto porta con sé una duplice attenzione: da un lato, la gioia dei bagni estivi e delle giornate trascorse in riva al mare; dall’altro, un’allerta per il caldo che investe la provincia di Ragusa e alcune aree della Sicilia. Le temperature elevate e il rischio di incendi stanno richiamando l’attenzione delle autorità locali che invitano alla prudenza.

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha lanciato un’allerta meteo per oggi, il 27 agosto, in tutta l’isola. Alcune province hanno persino raggiunto il livello di allerta rossa, segnalando una situazione particolarmente critica, mentre in altre, tra cui la provincia di Ragusa, il livello di allerta è stato classificato come arancione.

Le previsioni meteo

Secondo le previsioni meteo, la giornata di oggi dovrebbe rappresentare l’ultimo bruciante episodio di caldo torrido in Sicilia e, in particolare, in provincia di Ragusa. Le immagini satellitari indicano che a partire da domani, il 28 agosto, arriveranno correnti d’aria fresca atlantiche, portando con sé un calo repentino delle temperature. Si prevede un calo di circa 10-12°C, inizialmente nelle regioni occidentali e settentrionali, estendendosi poi alle zone meridionali entro la notte.

In arrivo pioggia

Il clima si prepara a mutare il suo volto, poiché l’arrivo di una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali anche in Sicilia. Questa transizione meteorologica è prevista tra giovedì 31 agosto e venerdì 1 settembre. Le piogge e le attività temporalesche, già in corso nel nord Italia, raggiungeranno l’isola, portando un rinfresco benvenuto dopo giorni di calura intensa.

Mentre ci apprestiamo a salutare l’ultimo fine settimana di agosto, è fondamentale che tutti coloro che si trovano in queste zone affrontino il caldo e le condizioni climatiche avverse con attenzione e prudenza. L’idratazione, l’utilizzo di abbigliamento leggero e la protezione dalla luce solare diretta rimangono consigli fondamentali per proteggere la salute durante queste giornate intense. Foto tratta da ragusa.online