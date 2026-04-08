Ultima chiamata a Ucca Marina: volontari uniti per salvare il Fratino in via di estinzione

Quella di sabato è l’ultima occasione per pulire la spiaggia prima di sospendere temporaneamente le operazioni di pulizia a tutela del Fratino, specie a rischio di estinzione. Appuntamento alle 9,30 in viale Kennedy lato mare per andare in direzione di Ucca Marina per questo intervento di pulizia straordinaria organizzato dall’associazione “I Pirati della Marza”. Un intervento di pulizia necessario perchè è il periodo in cui in spiaggia amano sostare i fratini, gli uccelli in via di estinzione. Il fratino è un uccello costiero che vive e nidifica sulle spiagge e dune italiane e che meglio di altri è in grado di mandare segnali sullo stato di salute dei mari. Oggi è una specie a rischio e proteggerlo diventa quindi una missione ambientale. La sua salvaguardia è infatti al centro del progetto europeo LIFE Alexandro, cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione Europea. Dalle 1.300-2.000 coppie stimate di fratino nel 2004 si è scesi a 570–691 coppie nel 2018, fino ad arrivare alle circa 500 coppie del 2023. Alla base di questo declino ci sono pressioni antropiche sempre più forti sugli ambienti costieri. A tutto questo si sommano la perdita e la frammentazione degli habitat dunali e delle zone umide costiere. Quella di sabato è proprio una missione ambientale-naturalistica di grande pregio per tutelare i cordoni dunali e la spiaggia e per salvare una specie in via di estinzione, il piccolo Fratino.

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