Ufficiale il team Meerkat. L’ASD Basket Meerkat presenta i cestisti che danno forma alla squadra

Un team composto da giovani cestisti “pescati” nei migliori vivai, uno fra tutti quello locale alimentato dalla “U.S.D. Ciavorella” impegnato da anni nel settore giovanile. Paolo Ficili, Alfonso Cannata e Fabrizio Lonatica, i tre ideatori del progetto hanno concluso il “reclutamento” e si avviano a vivere l’avventura sportiva nel campionato di Divisione Regionale 1 Sicilia – Girone B con una squadra giovane ma che promette emozioni e divertimento. Sul parquet del polivalente di Scicli domenica 22 ottobre alle 17,30: Basket Scicli Meerkat – PGS Sales Catania.

Ecco il “parco” giocatori del team Meerkat, tutti giovani di talento che saranno sotto la guida del coach Sergio Trovato, sciclitano di origine con un passato di cestista e di coach nella Virtus Ragusa Serie C.

CICCIO GUASTELLA (playmaker, classe 2005): un giovanissimo ma promettente talento proveniente dalla Pegaso Ragusa, Ciccio porta freschezza e agilità al ruolo di playmaker. VINCENZO MANENTI (playmaker, classe 2005): prospetto sciclitano, Vincenzo, mostra un controllo di palla ed una visione del campo sorprendenti. SIMONE MERLI (play guardia, classe 2002): grande velocità e versatilità, Simone è una colonna fondamentale nel reparto delle guardie. GABRIELE PAOLI (play guardia, classe 2003): un’aggiunta di talento proveniente da Bolzano, Gabriele porta un mix intrigante di potenza fisica, abilità difensive e capacità di salto fuori dal comune. MICHELE GIANNONE (guardia, classe 1999): esperienza e leadership, Michele è una risorsa importante nel tiro da fuori contro la zona. STEFANO STATELLO (guardia, classe 2005): giovane promettente con un potenziale in crescita, Stefano eccelle in difesa e nel contropiede. LORENZO MIRABELLA (guardia, classe 2005): altro giovanissimo sciclitano, Lorenzo porta energia e capacità di corsa sul parquet. LORENZO LONATICA (ala, classe 2006): Lorenzo si distingue per la sua versatilità, può coprire più ruoli colpendo soprattutto da 3 punti. GIOELE LA ROCCA (ala, classe 2002): ala potente e decisa, Gioele è un fattore determinante per il successo del team. FRANCESCO MORMINO (ala, classe 1995): con la sua esperienza e la sua sapienza del gioco, Francesco porta una guida preziosa ai più giovani. ANDREA FICILI (pivot, classe 1995): un pilastro nel reparto dei pivot, Andrea offre solidità e intelligenza tattica sotto canestro. GIOVANNI CESANO (pivot, classe 2000): con il suo impegno e la sua determinazione, Giovanni è una presenza essenziale nel cuore del gioco offensivo e difensivo del team.

KONSTANTIS KAZLAUSKIS (pivot, classe 2003): conosciuto anche come il gigante dalla Lettonia, Konstas è un fattore in difesa con rimbalzi e stoppate, ed in attacco grazie ad abilità di tiro.

Dal parco cestisti agli altri componenti che completano il gruppo Meerkat.

“L’energico e preparato Sergio Trovato assume il ruolo di allenatore, portando con sé non solo una profonda conoscenza del gioco, ma anche una passione contagiosa che ispira i suoi giocatori – spiegano i fondadori della società ed anime del progetto cestistico Paolo Ficili, Alfonso Cannata e Fabrizio Lonatica – nel supporto alla squadra, si può contare su figure fondamentali per risolvere i problemi come Davide Implatini, Filippo Fresta, Lucio Lonatica e Guglielmo Manenti. Per quanto riguarda la salute e il benessere dei giocatori, la squadra può contare sulla competenza e l’attenzione di Angelo Bellaera, esperienza trentennale in diverse società sportive. Con un mix così variegato di talento e passione, l’obiettivo è quello di regalare emozioni a tutti gli appassionati e non di basket a Scicli”.