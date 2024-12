Ubriaco importuna i passeggeri sull’autobus Ragusa-Santa Croce, denunciato

Uno straniero di origine tunisina di 34 anni è stato fermato ed espulso in quanto importunava i passeggeri sull’autobus che collega Ragusa a Santa Croce perchè in evidente stato di alterazione alcolica. I carabinieri hanno ricevuto la chiamata di un autista che segnalava quanto accaduto: l’uomo ha dichiarato che lo straniero stava importunando i passeggeri con urla, sputi e spintonamenti.

L’uomo è stato denunciato

Nonostante i tentativi dell’autista e degli altri passeggeri di fermarlo, il comportamento dell’uomo è peggiorato, costringendo il conducente a fermare l’autobus per evitare ulteriori disordini e attendere l’arrivo di carabinieri. L’uomo è stato poi condotto in caserma, è risultato essere irregolare ed è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e poi accompagnato a un centro di permanenza per il rimpatrio.

