“U mari ri notti”, la poesia di Giovanna Drago che conquista Selinunte

Un premio che si somma agli altri raccolti negli anni da una poetessa e da un’artista la cui preparazione e capacità sono apprezzati per la forte densità emotiva che trasmette. Il premio ricevuto a Selinunte conferma questa sua forza poetica. Il riconoscimento è arrivato, nelle settimane scorse, con la poesia “U mari ri notti”. Giovanna Drago ha vinto il primo premio della sezione “poesia in lingua siciliana” con la seguente motivazione ” La sua poesia si è distinta per la forza evocativa della lingua, la densità simbolica delle immagini e la capacità di restituire, attraverso la parola poetica siciliana, una visione intensa e autentica dell’esperienza umana e del paesaggio interiore, in piena coerenza con lo spirito del Premio”. Attrice e poetessa, Giovanna Drago prosegue nel suo cammino artistico con l’intensità di chi negli anni è riuscita a non fermarsi e ad offrire ai propri lettori e spettatori il meglio della sua capacità recitativa e descrittiva.

