Tutela delle aree naturali protette, l’11 dicembre un corso di educazione ambientale

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in collaborazione con l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, ha organizzato un seminario formativo intitolato “Nuove metodologie di educazione ed interpretazione ambientale per il sistema regionale delle aree naturali protette”, in occasione del 40° anniversario dell’istituzione delle Riserve Naturali nella provincia di Ragusa. Il seminario si terrà l’11 dicembre dalle 9.30 alle 17.30 presso il Centro Visite della Riserva Naturale “Macchia foresta del fiume Irminio” (SP 63 Marina di Ragusa-Donnalucata).

Destinatari

Il seminario è aperto a: Operatori delle aree protette, Guide ambientali, Educatori, Insegnanti, Cittadini interessati. Il corso, di natura teorica e pratica, mira a introdurre la metodologia dell’Interpretazione Ambientale e Culturale, fornire strumenti pratici per sviluppare programmi educativi completi e innovativi, promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della conservazione ambientale e sulla valorizzazione delle risorse naturali del territorio.

Importanza dell’iniziativa

La Commissaria Patrizia Valenti ha sottolineato il valore strategico del seminario, affermando che: “La protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale ibleo rientra tra le priorità dell’amministrazione provinciale. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo per avvicinare la comunità alle Riserve Naturali di nostra competenza, presidio fondamentale per la sostenibilità, la conservazione della biodiversità e il contrasto ai cambiamenti climatici nel territorio”.

Le Riserve Naturali di Ragusa

L’ente provinciale è gestore di due aree naturali protette di grande valore: Macchia foresta del fiume Irminio e Pino d’Aleppo. Entrambe sono esempi emblematici del ricco patrimonio naturale della provincia e pilastri nella tutela della biodiversità locale.

