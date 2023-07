Turismo sostenibile: inaugurato il living lab “Smart Sustainable Destination”

La Fondazione “Cesare e Doris Zipelli” e il GAL Terra Barocca hanno ufficialmente inaugurato il Living Lab “Smart Sustainable Destination” (SSUD). Questo innovativo progetto, finanziato con fondi FESR, si inserisce nella Strategia di Sviluppo Locale del GAL e si propone di individuare, sviluppare e promuovere soluzioni intelligenti per la creazione di una destinazione turistica sostenibile.

L’evento inaugurale si è svolto nella sala convegni affollata del Centro Commerciale Culturale “Mimì Arezzo” di Ragusa e ha riunito esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni locali e personalità del mondo accademico e della ricerca. Il convegno di apertura si è concentrato sulle sfide e le opportunità legate all’implementazione di soluzioni smart per il turismo sostenibile, offrendo un importante momento di confronto tra i partecipanti.

I contenuti del convegno

I saluti iniziali sono stati pronunciati dal Presidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa, dott. Arturo Schininà, e dalla sindaca di Modica e Presidente del GAL Terra Barocca, dott.ssa Maria Monisteri. Entrambi hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa e il ruolo centrale del progetto nello sviluppo integrato del turismo nel territorio. Il direttore del GAL Terra Barocca, dott. Salvatore Occhipinti, ha espresso grande soddisfazione per l’inaugurazione del Living Lab, considerandolo uno dei punti di forza della Strategia di Sviluppo Locale del GAL e evidenziando l’importante sinergia creata con la Fondazione Zipelli e la Banca Agricola Popolare di Ragusa.

La Banca Agricola Popolare di Ragusa, attraverso la sua controllata Fondazione Cesare e Doris Zipelli, ha contribuito direttamente all’innovativa esperienza del Living Lab “Smart Sustainable Destination”. Ha messo a disposizione i locali dell’ex Banca d’Italia, situati nel centro cittadino, che oltre ad essere adatti allo scopo del laboratorio, faranno parte di un progetto più ampio che prevede la creazione del Greentech Mediterranean Innovation Hub, un centro di eccellenza e punto di riferimento per l’intero bacino del Mediterraneo.

Il convegno è stato aperto dalla prof.ssa Magda Antonioli, Senior Professor presso la SDA Bocconi School of Management, che ha sottolineato l’importanza del turismo come strumento per la crescita socioeconomica di un territorio e il ruolo cruciale che la destinazione turistica svolge nei processi di governance. La prof.ssa Antonioli ha evidenziato come una destinazione turistica ben gestita possa favorire lo sviluppo di un’area specifica, guidando il turismo lungo percorsi virtuosi che generano effetti positivi e mitigano i rischi legati a una gestione inefficiente o assente dei flussi di visitatori. Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’innovazione e delle nuove tecnologie come opportunità da cogliere nel settore turistico, facendo attenzione a effettuare scelte ponderate che rispondano alle reali esigenze del settore.

L’intervento del presidente della Fondazione Zipelli

Il Presidente della Fondazione Zipelli, dott. Carmelo Arezzo, ha illustrato le motivazioni alla base del progetto e descritto il processo che ha portato alla creazione del partenariato, presentando i membri coinvolti e auspicando una futura crescita con nuove adesioni. Il prof. Pierluigi Catalfo, docente di Economia Aziendale e presidente del Corso di Laurea in “Management delle imprese per l’economia sostenibile” presso l’Università di Catania, ha evidenziato l’importanza della cultura e della formazione nello sviluppo locale. Ha sottolineato che il corso di laurea da lui presieduto, attivo presso la sede di Ragusa dell’Università di Catania, mira a sviluppare competenze manageriali nel settore turistico al fine di favorire la creazione di imprenditori competitivi e rispettosi dei principi di sostenibilità.

Il prof. Marco Platanìa, docente di Economia del Turismo presso l’Università di Catania e Coordinatore del Living Lab SSUD, ha presentato il programma di intervento che l’organizzazione implementerà nei prossimi mesi, descrivendo i fabbisogni formativi emersi dal partenariato. Ha evidenziato che tali esigenze coincidono con quelle emerse in altre iniziative promosse dal GAL Terra Barocca legate alla creazione della Destinazione Turistica Enjoy Barocco, focalizzandosi su tre ambiti: l’heritage, la sostenibilità e il turismo dei big data. Il Living Lab prevede l’implementazione di attività di sviluppo e formazione manageriale, la realizzazione di report e analisi sul turismo e l’avvio di processi di facilitazione e coaching tramite inspirational speech che stimolino la curiosità, il desiderio di intraprendere e l’espressione dei sogni degli stakeholder, evidenziando le aspirazioni dei territori del comprensorio.

Nell’ultimo intervento della giornata, la dott.ssa Ivana La Pira, Corporate Coach e Presidente per SCP Italy (Society for Coaching Psychology Italy), ha presentato l’attività di coaching pianificata dal Living Lab, che intende rispondere alle esigenze formative emerse e avviare percorsi volti a sviluppare competenze manageriali legate alla gestione aziendale.

Il Living Lab SSUD rappresenta un prezioso strumento messo a disposizione dal GAL Terra Barocca, grazie alla sinergia con la Fondazione Zipelli, per il settore turistico nei comuni di Ragusa, Modica, Santa Croce Camerina, Ispica e Scicli. Questo progetto si integra con “Enjoy Barocco – sicilian experience”, la Destinazione Turistica promossa dal GAL Terra Barocca, che identifica l’intera area.