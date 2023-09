Turismo in Sicilia: Siracusa è la città che registra la performance migliore

Siracusa, Agrigento e Palermo sono le città siciliane che hanno registrato un maggiore afflusso turistico durante il periodo che va da gennaio ad agosto 2023. E’ quanto emerge dai dati forniti da ConfCommercio, Istat e dal dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo. Secondo questi dati, la Sicilia sta vivendo una ripresa significativa nel settore turistico, nonostante le sfide causate dalla pandemia. Dal 1° gennaio al 31 agosto 2023, gli arrivi in Sicilia sono aumentati del 57% rispetto allo stesso periodo del 2022, raggiungendo 4.888.423 unità. Le migliori variazioni percentuali si sono registrate in provincia di Siracusa (+94,8%), in provincia di Agrigento (65,5%) e in provincia di Palermo (63,5%). Seguono, a ruota, tutte le altre province. Le variazioni meno consistenti in provincia di Caltanissetta (16,6%) e in provincia di Trapani (33,8%).

I DATI

Le presenze in Sicilia sono cresciute del 52,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 14.783.156 unità. La provincia di Siracusa ha ottenuto la migliore performance con un aumento del 74,2%. Gli stranieri in visita alla Sicilia nel 2023 hanno registrato un notevole aumento negli arrivi (2.030.694) e nelle presenze (6.428.084) rispetto al 2022. I turisti provenienti dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti e dal Regno Unito sono tra i più numerosi.

Anche i turisti italiani hanno contribuito significativamente alla crescita del settore, con 2.857.729 arrivi e 8.355.072 presenze nel 2023.