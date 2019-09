Turismo e Motori, oltre 70 equipaggi internazionali per il Raid dell'Etna - Ragusa Oggi

Turismo e Motori, oltre 70 equipaggi internazionali per il Raid dell’Etna

Una tappa nuova, nel mitico lembo di mare tra “Scilla e Cariddi”, a bordo di gloriose vetture vestite d’eleganza: si preannuncia memorabile la 22esima edizione del *“Raid dell’Etna”*, in programma *dal 29 settembre al 5 ottobre 2019*. Il “*Giro della Sicilia per autostoriche*”, organizzato dalla *Scuderia del Mediterraneo*, vedrà per la prima volta oltre 70 equipaggi attraversare lo Stretto di Messina e godere di una passeggiata sul «più bel chilometro d’Italia», come D’Annunzio definì il lungomare di Reggio Calabria.

Il Raid dell’Etna si riconferma evento di riferimento per gli amanti del motorismo storico, sia europeo che d’oltreoceano, come testimonia la presenza di equipaggi provenienti da ben undici nazioni di tre continenti diversi: *Giappone, Stati Uniti, Canada, Colombia, Svizzera, Belgio, Germania, Francia, Austria, Gran Bretagna e naturalmente l’Italia *con partecipanti di varie regioni. Una manifestazione affascinante e imponente che lega turismo, competizione sportiva e cultura in una settimana di vacanza all’insegna della bellezza in ogni sua declinazione, a partire dai paesaggi spettacolari e dalle location suggestive che la Sicilia offre.

Oltre mille chilometri di itinerario si snoderanno tra residenze nobiliari, monumenti, siti storici ed emozionanti esperienze su quattro ruote, alla scoperta dei siti noti e meno noti dell’Isola. Un connubio a 360 gradi tra arte, lifestyle e agonismo, proponendo 60 prove cronometrate che determineranno la classifica della gara di regolarità.

Si partirà domenica 29 settembre da* Palermo* – dall’aristocratico Viale Libertà, come da tradizione – e proseguirà sul circuito delle *Madonie*, teatro della storica Targa Florio. Poi, per la prima volta in assoluto nella storia del Raid dell’Etna, le autostoriche raggiungeranno in traghetto la Calabria dove, al Museo Nazionale di Reggio, i partecipanti potranno ammirare i celebri *Bronzi di Riace*. Si tornerà quindi in Sicilia, raggiungendo *Taormina* (la “Perla dello Ionio”), l’*Etna* (con la classica cronoscalata), *Enna* e l’*autodromo di Pergusa*. Gran finale a *Catania*, con la cena di gala nello splendido Palazzo Manganelli dei Principi Borghese.

Nel cuore storico della città etnea, in Piazza Università, sabato 5 ottobre si svolgerà la speciale gara riservata esclusivamente agli equipaggi femminili: la “*Coppa delle Dame Eberhard & Co.*”. La premiazione avverrà poco dopo, insieme a quella del “*Trofeo Raid dell’Etna*” e del *Porsche Tribute* (riservato alle vetture, di qualunque epoca, che portano la firma della casa automobilistica tedesca). Altri premi saranno messi in palio dagli sponsor e dai partner dell’evento: il “*Best Overall Paint Condition*” by *Detailing Art Studio*, il “*Gentlemen driver Perofil*” e il “*Lady driver Oroblù*”, il “*Classic Michelin*”, il “*Grand Prix G.N.V.*”, il “*Golden Eight Liqueur Pear*” e il “*Condorelli Fidelity*”.