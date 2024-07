Truffe agli anziani: dalla “cauzione” alla “perdita di gas”. I consigli dei carabinieri per riconoscerle e affrontarle

Anche Ragusa sta affrontando un’allarmante aumento delle truffe rivolte agli anziani, con metodi sempre più sofisticati. Le tecniche usate includono la “cauzione” e la “perdita di gas”, sfruttando la buona fede e la solitudine delle persone vulnerabili, spacciandosi per Carabinieri e manipolando la fiducia che i cittadini ripongono in queste istituzioni.

Per contrastare questa crescente minaccia, i Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla hanno organizzato un incontro informativo presso la Sala “Sant’Antonio” il venerdì 28 giugno. L’evento era rivolto alle fasce più vulnerabili della comunità, con l’obiettivo di sensibilizzare e prevenire le truffe a loro danno.

I consigli dei carabinieri

Durante l’incontro, i Carabinieri hanno offerto alcuni consigli pratici per proteggersi e proteggere i propri cari da queste frodi: verificare sempre l’identità di chi chiama o si presenta a nome di un’istituzione, contattando direttamente l’ente per confermare l’autenticità della richiesta. Segnalare subito alle forze dell’ordine qualsiasi tentativo di truffa o situazione sospetta. Ricordare che le Forze dell’Ordine o i rappresentanti delle Istituzioni non fanno mai richieste di denaro o beni.

Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per prevenire e reprimere questi reati attraverso indagini approfondite, pattugliamenti mirati e campagne di sensibilizzazione. Tuttavia, è fondamentale che l’intera comunità collabori segnalando tempestivamente qualsiasi attività sospetta.

L’iniziativa ha visto una grande partecipazione e apprezzamento, dimostrando l’importanza di tali incontri per diffondere la cultura della “sicurezza partecipata”. Questa è essenziale per prevenire i reati e promuovere una collaborazione proficua con chi è impegnato a contrastarli, poiché la prevenzione passa anche attraverso l’informazione.

