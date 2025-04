Truffa in camice bianco: ragusana raggira 35 pazienti e si intasca i rimborsi

Si offriva di aiutare i clienti della clinica audiologica di cui era titolare ad avviare l’iter burocratico per ottenere il rimborso per l’acquisto di ausili protesici acustici. Quindi produceva personalmente le relative richieste all’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, trattenendone direttamente l’importo. Il metodo prevedeva talvolta la falsificazione dei documenti autorizzativi, con timbri e firme false di medici specialisti effettivamente in servizio alla clinica otorinolaringoiatrica dell’ospedale di Cattinara. Ma è stata scoperta dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Trieste che l’hanno denunciata e hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 48mila euro. La donna è stata deferita alla Procura di Trieste per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale e falsità in atti pubblici. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle la titolare della clinica, originaria di Ragusa e da tempo residente a Trieste, avrebbe percepito indebitamente tra il 2018 e il 2023 oltre 48mila euro, che avrebbero dovuto costituire il rimborso erogabile a determinate condizioni a 35 clienti che ne avrebbero avuto diritto per l’acquisto di altrettanti apparecchi acustici.

