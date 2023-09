Truffa dello specchietto a Scicli: si cerca un uomo su una Fiat 500 Abarth

Attenzione alla truffa dello specchietto a Scicli. Un truffatore a bordo di una Fiat 500 bianca versione Abarth è in azione in queste ore nel territorio di Scicli in cerca di vittime.

Attraverso moderni sistemi di controllo del territorio si sta cercando di rintracciare l’autore di vari tentativi di truffa segnalati da diversi automobilisti. L’invito è a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine la presenza di questo individuo.

COME FUNZIONA LA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO

La truffa dello specchietto è un tipo di raggiro che viene utilizzato da malintenzionati per ottenere denaro in contanti da automobilisti ingenui o distratti. Il modus operandi è piuttosto ingegnoso e mira a mettere l’automobilista sotto pressione per costringerlo a dare loro dei soldi. Ecco come funziona in breve:

Il truffatore finge che il suo specchietto sia stato danneggiato dalla vettura dell’automobilista in marcia. Questo può essere fatto lanciando palline di plastica, gomma o piccoli sassi sulla fiancata dell’auto o creando un rumore percettibile in qualche modo.

Successivamente, il truffatore si avvicina all’automobilista, sostenendo che il danneggiamento è stato causato da quest’ultimo e che è necessario risarcirlo immediatamente in contanti.

Il truffatore può essere piuttosto insistente e minaccioso nel richiedere il pagamento immediato. Di solito, la somma richiesta è relativamente modesta, tra 20 e 50 euro, per evitare sospetti o resistenza da parte della vittima.