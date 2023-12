Trovato sullo Stretto di Messina con 30 kg di droga in auto: era diretto a Ragusa. Arrestato

Trovato con la droga in riva allo stretto di Messina: si stava recando a Ragusa ma è stato fermato. I finanzieri di Messina hanno scoperto un albanese residente in provincia di Mantova con 30 kg di hashish a bordo di un’auto appena sbarcata dalla costa calabra.

LA DROGA IN AUTO

L’uomo, una volta fermato, ha raccontato di provenire dal nord Italia e di essere diretto in provincia di Ragusa per un lavoro in un’azienda agricola. L’auto però era presa a noleggio e all’interno l’uomo non aveva bagagli: da qui la decisione di effettuare un controllo più approfondito del mezzo grazie anche all’aiuto del cane antidroga che ha fiutato l’hashish contenuta in un borsone e impacchettata in un cartone con la scritta “Caffettiere” proveniente dalla Cina.

All’interno c’erano 296 panetti di hashish avvolti in nastro da imballaggi. Secondo la guardia di finanza, la droga, una volta spacciata al dettaglio, avrebbe dato vita a un guadagno di oltre trecentomila euro. Il corriere della droga è stato arrestato e si trova nel carcere di Gazzi.