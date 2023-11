Trovato privo di vita in una zona abbandonata vicina al centro di Pozzallo

Sarà l’esame autoptico a dare l’esatta causa della morte di un uomo di 43 anni, trovato privo di vita nel pomeriggio di ieri a Pozzallo. Il rinvenimento in una zona della città vicina a dove il pozzallese abitava. Da una prima ipotesi si presume che a stroncare il suo cuore sia stata una overdose di droga. La vittima era in cura al Sert per un suo passato di tossicodipendente e lavorava presso un’azienda agricola dell’ispicese. L’assenza dell’uomo aveva fatto scattare le ricerche nella zona di viale Europa nei cui pressi era solito essere visto ed in cui in una delle vie circostanti abitava.

Sul posto per i rilievi i carabinieri della Stazione di Pozzallo e della Compagnia di Modica ed il medico legale.

Le ricerche dell’individuo hanno portato al suo ritrovamento in una zona appartata, fuori dall’occhio umano. E’ qui che il corpo senza vita è stato ritrovato. Disposta l’autopsia al fine di chiarire l’ora esatta della morte e le cause che l’hanno provocata.