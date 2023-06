Trovare la migliore offerta luce e gas a Ragusa: costi e possibili risparmi in bolletta

Per le bollette luce e gas a Ragusa la spesa complessiva è di poco inferiore rispetto alla media italiana, nonostante si consumi più luce. A far scendere la spesa per le bollette è soprattutto il basso consumo di gas: i metri cubi consumati sono il 15% in meno rispetto al resto d’Italia, con una spesa di conseguenza più bassa. È notevole, invece, la spesa per la bolletta elettrica, il 6% più alta della media per chi è in regime di tutela.

La soluzione per riuscire a risparmiare è monitorare le proposte dei fornitori con l’aiuto del comparatore di Segugio.it e trovare la migliore offerta luce del mercato libero: grazie alle tariffe più convenienti del periodo si può abbassare la spesa di quasi 400 euro all’anno solo per la bolletta della luce.

Per le bollette luce e gas la spesa per il 2023 per chi vive in provincia di Ragusa e ha le utenze nel mercato di maggior tutela è di 2.647 euro. A pesare di più è la spesa per la bolletta elettrica, che supera i 1.400 euro. Il dato è superiore rispetto a quello nazionale sia per quanto riguarda i consumi sia per quanto riguarda i costi. In particolare, i kWh consumati in provincia di Ragusa sono il 4% in più rispetto al dato medio italiano, mentre i costi sono il 6% in più.

Sulla bolletta del gas, invece, gli abitanti di Ragusa riescono a risparmiare, soprattutto grazie al fatto che hanno consumi più bassi rispetto al resto d’Italia. I dati raccolti da Segugio.it ci dicono che sia i consumi di gas espressi in Smc consumati sia il costo delle bollette in regime tutelato sono più bassi del 15% rispetto al dato nazionale.

Per chi ha utenze in regime tutelato la spesa complessiva per le bollette luce e gas a Ragusa è leggermente inferiore rispetto alla cifra spesa in Italia, pari a 2.762 euro. Il dato è inferiore rispetto a quello regionale: chi vive in Sicilia deve infatti mettere in conto una spesa annua per le utenze luce e gas di 2.770 euro.

Sul mercato libero la spesa è ancora più bassa: approfittando delle migliori offerte luce e gas chi vive in provincia di Ragusa può abbassare le bollette fino ad arrivare alla cifra di 2.117 euro, con un risparmio complessivo di 530 euro.

La quota maggiore di risparmio si concentra sulla bolletta elettrica: in questo caso la riduzione nel costo della bolletta sfiora i 400 euro annui. Sommati ai circa 130 euro che si possono risparmiare sulla bolletta del gas si arriva a poter tagliare le bollette del 20%.

Per poter trovare le offerte luce e gas più basse del momento si può usare il comparatore di Segugio.it. Conoscendo il proprio consumo annuo espresso in kWh o in Smc si può avere una stima precisa dei costi da sostenere. Il comparatore mette infatti a confronto i costi richiesti dai diversi fornitori luce e gas e fornisce una classifica delle tariffe più adatte ai propri bisogni.

Quando si valuta la convenienza delle offerte si devono prendere in considerazione diversi aspetti: la tariffa applicata ai consumi è uno dei primi parametri da verificare, ma è importante concentrare l’attenzione anche sulla quota fissa annua e sul tipo di tariffa applicato. In particolare, è molto utile verificare se si tratta di una tariffa a prezzo bloccato, che non cambia per un certo periodo di tempo, oppure una tariffa indicizzata, in cui il prezzo varia a seconda dell’andamento dell’indice di riferimento, generalmente il PSV (Prezzo di Scambio Virtuale) per il gas e il PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica.