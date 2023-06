Troppi atti malavitosi nel Vittoriese. Il Consiglio comunale si riunisce a Scoglitti per parlare di criminalità

La violenta aggressione ai danni di un commerciante a Scoglitti è stata una delle spinte per fare convocare una seduta del consiglio comunale a Scoglitti, nella sala “Salvatore Carfi”, ubicata nei locali ex Enel di via Carlo Alberto. A deciderlo è stata la Conferenza dei Capigruppo consiliari che si è riunita proprio per programmare quelle iniziative utili a contrastare il dilagare di atti criminali nel territorio di Vittoria e di Scoglitti, frazione sulla fascia costiera densamente abitata. Non è stato solo questo atto delinquenziale a far concentrare l’attenzione su Scoglitti ma tutti quegli atti malavitosi che, nelle ultime settimane, si sono registrati a Vittoria, nel centro cittadino, ultime con una popolazione oramai in forte allarme.

Furti ed atti di vandalismo, spaccio di sostanze stupefacenti, liti fra immigrati. C’è paura a Vittoria ed a Scoglitti.

Grandi le preoccupazioni della popolazione e delle realtà imprenditoriali strette in una morsa delinquenziale che ha più la caratteristica di una entità non controllata. Si ha l’impressione che la mano sia sfuggita anche al controllo malavitoso. Cosa, invece, che non si vede nello Stato. Le attenzioni massime da parte delle forze di polizia ed i risultati che si contano di giorno in giorno sono la quotidianità di oggi. L’occhio sulla città c’è, è costante e non abbassa la guardia. Se lo Stato fa molto, c’è la necessità di un ruolo forte del Comune e della politica. Ruolo che è quello di formare le coscienze partendo dai ragazzi e dai giovani capaci, se educati alla legalità, di dare una svolta nelle realtà in cui vivono.