Troppe violenze in famiglia: ammonimenti e divieti di avvicinamento. I provvedimenti del Questore

Sono tanti i provvedimenti del Questore nell’ambito del cosiddetto “Codice Rosso”, ovvero tutti quei reati che appartengono alla violenza in famiglia.

Sono stati eseguiti due ammonimenti: uno, nei confronti di un uomo originario di Enna, l’altro nei confronti di un cittadino extracomunitario, entrambi residenti a Ragusa, i quali hanno avuto atteggiamenti violenti in ambito familiare nei confronti delle rispettive mogli.

PROVVEDIMENTI ANCHE A MODICA



E sempre parlando di reati commessi in ambito familiare, la polizia di Modica ha avanzato al Presidente del Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione – la proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza con Divieto di Soggiorno nel comune di Modica o l’applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un sessantenne modicano, pluripregiudicato,in quanto è già sottoposto al divieto di avvicinamento dell’ ex compagna, nei cui confronti ha avuto una condotta violenta e persecutoria sfociata anche in lesioni personali.



Altra proposta di applicazione della misura di prevenzione e di sorveglianza speciale è stata chiesta nei confronti di un soggetto di Modica, di 46 anni, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’ex moglie in quanto ha tenuto, nel tempo, un costante atteggiamento possessivo e prevaricatore nei confronti della donna, sfociato nei reati di maltrattamenti in famiglia, minacce ed atti persecutori, a volte anche in presenza dei figli minori.