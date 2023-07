Troppe strisce blu a Ispica e Santa Maria del Focallo. I cittadini insorgono, i consiglieri comunali anche

Dal 15 luglio verranno attivate le strisce blu per i parcheggi sia nel centro abitato ispicese che nella frazione della fascia costiera di Santa Maria deI Focallo. Il consigliere comunale Gianni Stornello parla di nuova era per Ispica. Un provvedimento che apre la stagione dei parcheggi a pagamento seppure, come sostengono da Palazzo Bruno di Belmonte, in forma del tutto sperimentale. In città non si sentiva la necessità delle strisce blu per parcheggiare.

La fase sperimentale durerà fino al prossimo 31 dicembre nel centro abitato di Ispica e fino al 17 settembre nella frazione di Santa Maria del Focallo.

“Le bolle blu di Mina volavano, le strisce blu che nei prossimi giorni irromperanno ad Ispica e a Santa Maria del Focallo resteranno stampate per terra e segneranno sicuramente l’inizio di un’epoca. L’epoca dei parcheggi a pagamento in un comune che non ne aveva tanto bisogno, almeno in una dose così massiccia – chiosa il consigliere Stornello – la decisione è della Giunta municipale che nella sua ultima seduta ha deciso di istituire i parcheggi a pagamento. Scopriremo vivendo se il tutto servirà solo a non fare posteggiare nelle aree a pagamento, ingolfando le zone con i parcheggi liberi, con l’aggravante che il basso tasso di controllo per la mancanza di personale alla Polizia municipale creerà il caos della sosta selvaggia, non oso pensare a cosa succederà sulla litoranea. È mancata una concertazione preventiva con alcune categorie, i commercianti, i circoli, e bisognerà vedere come sarà organizzata la gestione dei parcheggi a pagamento”.

Dove saranno apposte le strisce blu?

Ad Ispica saranno su corso Garibaldi, via Vittorio Veneto, viale Rapisardi e via Duca degli Abruzzi. Nella fascia costiera si pagherà solo a Santa Maria del Focallo: via Mare Sud, la strada di accesso al Lido Otello, la strada del Centro commerciale Blue, il parcheggio di via dell’Alloro, l’area comunale di via del Cedro, via del Villaggio. Pagheranno la sosta anche camper e mezzi pesanti. Esenti disabili, residenti, mezzi di polizia, di servizio comunale e di soccorso.