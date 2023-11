Tromba d’aria 2021: la regione stanzia 4 milioni di euro per i risarcimenti

La Regione siciliana ha stanziato oltre 4 milioni di euro per risarcire i danni subiti dalle attività economiche e produttive a seguito degli eventi meteo avversi che hanno colpito il territorio siciliano, in particolare nelle città di Modica e Comiso, nei mesi di ottobre e novembre 2021. Questi fondi sono stati assegnati tramite i decreti 866 e 867, firmati dal Direttore Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dott. Salvatore Cocina. A darne notizia, l’onorevole Ignazio Abbate.

LE CIFRE

Nel dettaglio, sono stati stanziati 3.247.000 euro per le richieste di risarcimento presentate da privati cittadini e attività commerciali a Modica, e 887.000 euro per quelle a Comiso. Complessivamente, sono state presentate 39 istanze da parte di attività produttive e commerciali (30 a Modica e 9 a Comiso) e 85 istanze da parte di privati per i danni subiti alle abitazioni (75 a Modica e 10 a Comiso).

Le somme verranno erogate agli interessati in base all’80% della richiesta effettuata. Coloro che hanno già effettuato lavori di ripristino possono presentare un’istanza per ricevere un risarcimento. Per le aziende con importi più consistenti (oltre 100.000 euro), è possibile effettuare pagamenti parziali man mano che i lavori di ripristino procedono.