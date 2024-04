Tre nuovi defibrillatori donati alla città di Ragusa

La comunità di Ragusa si distingue per la generosità e la solidarietà delle associazioni e dei suoi cittadini. Grazie alle donazioni del Rotary Club Ragusa e di Unitre Ragusa, la città ha ricevuto due nuovi defibrillatori, strumenti fondamentali per la salute e la sicurezza dei cittadini.

Il presidente del Rotary Club Ragusa, Saverio Scerra, e il rappresentante di Unitre Ragusa, il dott. Salvatore Burrafato, hanno consegnato i defibrillatori, dimostrando un impegno concreto verso la comunità. In particolare, la terza donazione di un defibrillatore è stata promossa in memoria di Vittorio Burrafato, un ortopedico ragusano scomparso in un incidente stradale in Toscana.

DOVE SARANNO POSIZIONATI I DEFIBRILLATORI

L’assessore alla Polizia Municipale e al Centro Storico ha annunciato che i defibrillatori verranno posizionati nei luoghi più frequentati della città, con un’attenzione particolare alle zone di Ibla e Marina, dove si prevede un maggiore afflusso di persone nei prossimi mesi. Inoltre, un defibrillatore mobile sarà assegnato all’unità operativa di Pronto Intervento della Polizia Municipale, garantendo una copertura più ampia e tempestiva sul territorio.

