Tre nuovi acquisti per il Modica Calcio

Il Modica Calcio ha concluso un’intensa campagna di mercato acquisendo tre nuovi giocatori dalla Leonzio per rinforzare la rosa attuale.

Marco Trovato, difensore classe ’92 con un ampio bagaglio di esperienza in Eccellenza giocando per Giarre, Taormina e Leonzio, oltre a una stagione in Serie D con il Giarre nella stagione 21/22. Trovato ha accettato con entusiasmo l’offerta della Modica, considerandola una piazza importante e ambiziosa. Ha espresso la sua determinazione nel contribuire ai successi della squadra.

Angelo Strano, centrocampista classe ’92, ha accumulato una lunga esperienza in Eccellenza e una stagione in Serie D con il Biancavilla nel 19/20. Ha dichiarato di aspettarsi una grande avventura con la Modica Calcio e di impegnarsi al massimo per colmare il divario con le altre squadre in vetta, garantendo impegno totale in campo.

Infine, Charlie Famà, attaccante classe ’92, con esperienza nel segnare gol con costanza alla Leonzio e al Città di Taormina, è pronto a contribuire all’attacco della squadra rossoblu. Ambidestro e determinato, si è mostrato entusiasta di dare il massimo per la squadra e di sostenere le ambizioni del club.

Il direttore sportivo Fabio Arena, con il supporto dei patron Pitino e Radenza, ha effettuato questi tre acquisti mirati per rafforzare la squadra in vista delle sfide future.