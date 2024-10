L’ospedale “Giovanni Paolo II” ospita “Un albero per la salute”

L’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, tramite la sua Unità complessa di Medicina generale diretta dal dott. Raffaele Schembari, è stato selezionato come partner dell’iniziativa “Un albero per la salute”. Questo progetto, nato dalla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), segue il modello One Health, che promuove una visione integrata della salute, riconoscendo la connessione tra il benessere umano, animale e ambientale.

L’iniziativa prevede la piantumazione di giovani alberi in 31 ospedali italiani, tra cui il “Giovanni Paolo II” di Ragusa, nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro” sostenuto dal Ministero per l’Ambiente e della Sicurezza energetica. Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Mongiana cura il progetto, che mira a promuovere l’importanza della biodiversità e della sostenibilità ambientale in ambito sanitario.

Il dott. Schembari sottolinea come questo progetto rappresenti un’importante iniziativa sociale, ribadendo la necessità di un approccio sanitario integrato che parta anche da semplici azioni simboliche, come la piantumazione di un albero, per promuovere una maggiore consapevolezza verso un modello di salute globale.

Il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, dott. Giuseppe Drago, ha aggiunto che l’esperienza della pandemia ha rafforzato la necessità di adottare l’approccio One Health, soprattutto in considerazione dei cambiamenti ambientali che influenzano la salute umana, come il riscaldamento globale e la resistenza agli antibiotici. Secondo il dott. Drago, è fondamentale non solo curare le malattie ma anche prevenire, intervenendo sulle condizioni che ne favoriscono l’insorgenza.

La cerimonia di presentazione dell’iniziativa e la piantumazione dell’albero si terranno martedì 29 ottobre, alle ore 12, nell’area antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa. Ogni albero sarà dotato di un sistema di geolocalizzazione, consentendo ai visitatori di monitorarne la crescita e valutare il contributo alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica tramite uno speciale cartellino fotografico.

