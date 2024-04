Tre locali organizzano serate danzanti senza autorizzazioni. Scattano sanzioni

In seguito ai servizi di prevenzione, controllo e vigilanza svolti nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento nelle località balneari dei Comuni della Provincia di Ragusa, sono state riscontrate diverse violazioni alle norme del Codice Penale e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Significativo il rilevamento di violazioni durante i controlli amministrativi effettuati in un esercizio pubblico situato a Marina di Ragusa. Nonostante il titolare fosse stato precedentemente diffidato dal Questore a non organizzare attività di pubblico spettacolo senza la relativa autorizzazione, è stato rilevato che veniva svolto un intrattenimento danzante senza la verifica dell’agibilità della struttura e senza la licenza del Questore prevista dagli articoli 68 e 80 del TULPS. Di conseguenza, il titolare è stato sanzionato amministrativamente e deferito all’Autorità Giudiziaria per le violazioni di legge riscontrate.

Simili violazioni sono state riscontrate anche durante i controlli effettuati in due esercizi pubblici situati nelle frazioni marinare di Scicli, da parte del personale del Commissariato di P.S. di Modica. Anche in questi casi, nonostante i titolari fossero stati precedentemente diffidati dall’autorità competente, è stato riscontrato lo svolgimento di intrattenimenti danzanti senza la licenza del Questore, come richiesto dall’art. 68 e 80 del TULPS. I titolari degli esercizi commerciali sono stati quindi sanzionati amministrativamente e segnalati alla competente Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate.

