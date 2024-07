Travolto da un mezzo meccanico: operaio muore in un’azienda agricola sulla Comiso-Chiaramonte

Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato stamattina in un’azienda agricola situata sulla Comiso-Chiramonte, la Sp. 7. Per cause ancora in fase di accertamento, un operaio dell’azienda di 53, è rimasto travolto e ucciso da un mezzo meccanico in uso all’azienda durante alcun lavori di routine.

Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i vigili urbani, il 118 e i carabinieri.

Notizia in aggiornamento.

© Riproduzione riservata