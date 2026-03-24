Traversata Atlantica e Manifesto dei Valori: il progetto globale di Giovanni Caccamo

The Ark of Change, l’Arca del Cambiamento, è il progetto artistico e sociale ideato da Giovanni Caccamo. L’avvio il 2 marzo scorso da Capoverde con una traversata atlantica fino al Suriname su un veliero del 1918. E su di esso per dieci giovani “eroi” hanno discusso di clima, diritti umani e futuro per redigere una nuova carta dei valori.

Il veliero, lo scorso 21 marzo, ha raggiunto la sua meta a Paramaribo: ne dà notizia lo stesso cantautore.

“Abbiamo issato il Gran Pavese di Mimmo Paladino: 40 vele disegnate in rappresentanza di 40 parole di cambiamento di giovani da ogni parte del mondo e dopo 16 giorni di navigazione siamo arrivati a Paramaribo, felici, commossi, con una sensazione dissonante tra l’irresistibile gioia di riabbracciare nuovamente la terra e la malinconica consapevolezza di riaprire gli occhi da un sogno irripetibile di cui ognuno di noi rimarrà custode per sempre – racconta Giovanni Caccamo nel suo diario di bordo – abbiamo pianto, abbiamo riso, ci siamo persi e poi ritrovati. Il frutto di questo viaggio è tangibile, concreto, collettivo, frutto di lunghe riflessioni e dialogo: il Manifesto è stato redatto. Abbiamo riflettuto a lungo su come questo Manifesto dovesse iniziare, e crediamo che in un mondo sempre più schiavo dell’odio e del denaro, ciò che accomuna indiscutibilmente tutti i giovani del mondo sia il desiderio di pace, di disarmo, di non violenza, di rispetto per il creato. Ecco perché abbiamo pensato che il nostro veliero dovesse ripercorrere simbolicamente la tratta atlantica degli schiavi e che il Manifesto dovesse iniziare con la presa di coscienza da parte delle giovani generazioni di tutti gli orrori commessi nella storia dell’umanità, per i quali oggi tutti noi vogliamo chiedere perdono. Ringrazio i compagni di viaggio e d’amore Andrew, Ayumi, Chris, Drukmo, Federico, Francesco, Manisha, Plestia e Sean, per avermi ricordato ancora una volta la forza di sognare”.

Il progetto nel dettaglio. Creare un “non luogo” di riflessione, ispirato a Nutopia di Lennon/Ono per unire Africa e Sud America, affrontando temi come conflitti, disarmo, crisi climatica e dialogo tra uomo e natura.

Ad attuarlo un gruppo di “10 eroi senza superpoteri” (giovani da tutto il mondo) guidati da Giovanni Caccamo e supportato dal regista premio Oscar Luc Jacquet. Sedici giorni di navigazione, l’arrivo è stato lo scorso 21 marzo, a conclusione dei quali la redazione della “carta dei valori” per le nuove generazioni nell’ambito di un più ampio programma “Youth and Future” che segue il Manifesto for Change presentato alle Nazioni Unite nel 2025.

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