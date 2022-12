Trasferta insidiosa per la Volley Modica, domani a Sorrento c’è la Shedipharma

Nemmeno il tempo di godersi il bel successo con Palmi nel turno infrasettimanale del “PalaRizza” che per l’Avimecc Volley Modica è già tempo di tornare in campo.

I biancoazzurri del presidente Ezio Aprile, infatti, oggi sono partiti alla volta della Costiera Amalfitana, dove domani alle 16 scenderanno in campo al “PalaTigliana” per sfidare la Shedipharma Sorrento.

Un match difficile per i ragazzi di coach Giancarlo D’Amico, che contro Palmi, mercoledì sera hanno disputato un match di grande livello contro una squadra di grande spessore, ma la voglia di rivalsa dopo le recenti delusioni, hanno fatto ritrovare la via maestra a Nastasi e compagni che ora dovranno cercare di continuare su questa strada per provare a risalire la classifica.

“Sapevamo che mercoledì avevamo una gara difficile, ma tutti noi volevamo cancellare la brutta prestazione di Napoli – spiega Pedro Putini – volevamo riprenderci subito e aver portato tre punti a casa contro una squadra forte è stato per noi molto importante. Ora – continua – non abbiamo neanche il tempo di respirare, perchè domani abbiamo un altro test importante sul campo della Shedipharma. Cercheremo di rimanere sulla stessa strada con la quale abbiamo affrontato Palmi. È importante – conclude il palleggiatore biancoazzurro – mantenere sempre lo stesso atteggiamento in campo che abbiamo avuto mercoledì, la stessa voglia e la stessa grinta e sono convinto che i risultati arriveranno anche lontano dal “PalaRizza”.

Contento della vittoria con Palmi e per come è arrivata anche il presidente Ezio Aprile, che ora si aspetta una prestazione simile a quella di mercoledì al “PalaRizza” anche a Sorrento. Il presidente del sestetto modicano inoltre chiarisce la posizione societaria rispetto alle dimissioni della DS Manuela Cassibba

“Quella che sta per concludersi – spiega il presidente dell’Avimecc Volley Modica – è stata una settimana difficile e il successo con Palmi era quello che ci voleva per riprenderci e iniziare un nuovo cammino e per risollevare il morale non solo della squadra, ma di tutto l’ambiente. I ragazzi se lo sono meritati perchè hanno fatto una prestazione strepitosa e nessuno ha mollato. Ora – continua – dobbiamo cercare di dare continuità a quello che riusciamo a fare in casa davanti al nostro pubblico. Domani c’è la partita di Sorrento che è una gara importantissima, in un campo difficile, contro una squadra difficile da affrontare soprattutto in trasferta, ma noi dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati. Per quanto riguarda la situazione di Manuela Cassibba – conclude Ezio Aprile – ieri,dopo una riunione, la società all’unanimità ha deciso di respingere le sue dimissioni. Manuela, dunque, resterà al suo posto e godrà ancora come in passato della nostra massima fiducia”.