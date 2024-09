Tragedia sfiorata, cade albero su via Natalelli. Fino a qualche giorno fa c’erano le bancarelle di San Giovanni

Nel primo pomeriggio di oggi, in via Natalelli, un albero si è sradicato improvvisamente, cadendo sulla sede stradale. Fortunatamente, non si registrano danni a persone, evitando così conseguenze gravi.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono accorsi sul posto per rimuovere l’ostacolo dalla strada. Grazie al loro intervento tempestivo, l’ingombro è stato spostato, permettendo alla circolazione veicolare di tornare rapidamente alla normalità. Una tragedia sfiorata visto che fino a qualche giorno fa la via era stata occupata dalle tradizionali bancarelle della festa di San Giovanni. Per fortuna solo danni alle cose, in questo caso.

