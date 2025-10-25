“Tra le pietre e le stelle”: il Gruppo Fotografico Luce Iblea a Modica e il suo nuovo progetto

Modica. Il fascino delle città iblee al chiaro di luna sarà il filo conduttore del nuovo progetto fotografico promosso dal Gruppo Fotografico Luce Iblea, dal titolo “Tra le pietre e le stelle: le città iblee di notte”. L’iniziativa, rivolta ai soci e a tutti gli appassionati di fotografia e arti visive, prenderà il via con la prima uscita fotografica in programma a Modica, cuore barocco degli Iblei.

Il raduno dei partecipanti è fissato per le ore 20.00 sotto la scalinata del Duomo di San Pietro, in corso Umberto, da dove prenderà avvio un percorso che unirà la scoperta culturale e la ricerca artistica.

La parte culturale sarà curata da Marcella Burderi, che guiderà i presenti alla scoperta della storia e delle curiosità legate ai luoghi visitati, offrendo una prospettiva inedita sulla città notturna. La parte fotografica, invece, sarà seguita da Pippo Pitino, che accompagnerà i partecipanti nella realizzazione degli scatti, fornendo consigli tecnici e suggerimenti per valorizzare luci, ombre e architetture nel contesto urbano notturno.

L’evento è aperto e gratuito, e rappresenta un’occasione preziosa per condividere la passione per la fotografia, confrontarsi e sperimentare nuove modalità di racconto visivo. Gli organizzatori consigliano l’utilizzo di un cavalletto, strumento essenziale per ottenere immagini nitide nelle condizioni di luce serale.

Il progetto “Tra le pietre e le stelle” prevede numerose tappe nei principali centri storici del comprensorio ibleo, con l’obiettivo di costituire un piccolo archivio di immagini dedicate al patrimonio architettonico e paesaggistico del territorio. Il materiale prodotto dai partecipanti confluirà nella realizzazione di una mostra fotografica finale, pensata per valorizzare le città iblee e promuoverne la conoscenza attraverso lo sguardo dei fotografi partecipanti.

Con questa iniziativa, il Gruppo Fotografico Luce Iblea conferma la propria vocazione alla promozione culturale e visiva del territorio, intrecciando arte, storia e identità locale.

