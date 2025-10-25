Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
“Tra le pietre e le stelle”: il Gruppo Fotografico Luce Iblea a Modica e il suo nuovo progetto
25 Ott 2025 10:06
Modica. Il fascino delle città iblee al chiaro di luna sarà il filo conduttore del nuovo progetto fotografico promosso dal Gruppo Fotografico Luce Iblea, dal titolo “Tra le pietre e le stelle: le città iblee di notte”. L’iniziativa, rivolta ai soci e a tutti gli appassionati di fotografia e arti visive, prenderà il via con la prima uscita fotografica in programma a Modica, cuore barocco degli Iblei.
Il raduno dei partecipanti è fissato per le ore 20.00 sotto la scalinata del Duomo di San Pietro, in corso Umberto, da dove prenderà avvio un percorso che unirà la scoperta culturale e la ricerca artistica.
La parte culturale sarà curata da Marcella Burderi, che guiderà i presenti alla scoperta della storia e delle curiosità legate ai luoghi visitati, offrendo una prospettiva inedita sulla città notturna. La parte fotografica, invece, sarà seguita da Pippo Pitino, che accompagnerà i partecipanti nella realizzazione degli scatti, fornendo consigli tecnici e suggerimenti per valorizzare luci, ombre e architetture nel contesto urbano notturno.
L’evento è aperto e gratuito, e rappresenta un’occasione preziosa per condividere la passione per la fotografia, confrontarsi e sperimentare nuove modalità di racconto visivo. Gli organizzatori consigliano l’utilizzo di un cavalletto, strumento essenziale per ottenere immagini nitide nelle condizioni di luce serale.
Il progetto “Tra le pietre e le stelle” prevede numerose tappe nei principali centri storici del comprensorio ibleo, con l’obiettivo di costituire un piccolo archivio di immagini dedicate al patrimonio architettonico e paesaggistico del territorio. Il materiale prodotto dai partecipanti confluirà nella realizzazione di una mostra fotografica finale, pensata per valorizzare le città iblee e promuoverne la conoscenza attraverso lo sguardo dei fotografi partecipanti.
Con questa iniziativa, il Gruppo Fotografico Luce Iblea conferma la propria vocazione alla promozione culturale e visiva del territorio, intrecciando arte, storia e identità locale.
© Riproduzione riservata