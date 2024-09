Tra filosofia, misticismo e amore per la natura prosegue il festival “Ragusa dietro il sipario”. In arrivo Laura Morante e Dario Vergassola

RAGUSA – Il festival “Ragusa Dietro il Sipario” alla ricerca del “Teatro: un’arte in cammino”, continua a regalare emozioni con una programmazione ricca e variegata. Domani, il palco vedrà protagonisti due ospiti di spicco: l’irriverente e caustico Dario Vergassola, seguito dall’attesissima attrice Laura Morante. Vergassola, noto per il suo umorismo pungente, presenterà lo spettacolo “Storie Sconcertanti”. Intervistato da Costanza Di Quattro, esplorerà con il suo stile inconfondibile il rapporto tra uomo e natura, affrontando tematiche come la crisi ecologica e il comportamento umano nei confronti degli animali marini delle Cinque Terre. Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con la Fondazione Sylva, promette di essere uno degli appuntamenti più frizzanti del festival. A seguire l’attenzione sarà tutta per l’eccezionale Laura Morante, che incanterà gli spettatori con “Prime Donne – le figure femminili nell’opera di Giacomo Puccini”. Al Teatro Donnafugata la celebre attrice darà voce alle protagoniste delle opere pucciniane, raccontando le storie delle donne che hanno segnato l’immaginario operistico del grande compositore. Il festival, promosso dall’associazione Donnafugata 2000 con la direzione artistica di Vicky DiQuattro, ha già visto importanti momenti di confronto e riflessione. Uno dei più partecipati è stato l’incontro di ieri sera con Marcello Veneziani, che ha esplorato il tema “La ricerca dell’essenziale”, invitando il pubblico a riflettere su come, nella società odierna, ci si stia allontanando dalla verità per inseguire il superfluo. Veneziani ha sottolineato l’importanza di abbandonare ciò che non serve per ritrovare l’essenza della vita. Un altro appuntamento di grande interesse è stato “Gli perdono tutto, perché ho amato”, in cui storici e studiosi, tra cui Giordano Bruno Guerri e la grecista Monica Centanni, hanno ricostruito l’intenso legame tra Gabriele D’Annunzio ed Eleonora Duse, con un approccio accademico, ma al tempo stesso leggero e ironico. La spiritualità ha poi fatto il suo ingresso con l’incontro guidato da Padre Guidalberto Bormolini, dal titolo “Tutto l’universo obbedisce all’amore”. Il religioso ha toccato le corde più profonde del pubblico, esaltando il valore della meditazione come via per conoscere se stessi e l’amore come forza universale. L’omaggio a Franco Battiato è stato il culmine di un incontro che ha unito fede, musica e riflessione. A Battiato è tra l’altro dedicato il concerto di questa sera al Duomo di San Giorgio con l’esecuzione delle sue canzoni mistiche grazie all’intervento di alcuni musicisti molto bravi tra cui alcuni collaboratori decennali del cantautore catanese come il maestro Angelo Privitera. Infine, il regista Gabriele Vacis ha indagato il rapporto tra uomo e natura, con lo spettacolo “Homo Deus” ispirato all’opera di Yuval Noah Harari e al Cantico delle Creature di San Francesco. Un evento immersivo che ha coinvolto gli spettatori in una danza collettiva, a suggellare il profondo legame tra corpo, spirito e ambiente. Il festival continua con la sua capacità di coniugare cultura, teatro e spiritualità, offrendo appuntamenti imperdibili fino al 5 ottobre. La manifestazione gode del finanziamento del Ministero dei Beni Culturali, del supporto dell’Assessorato al Turismo e Spettacoli e dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, in collaborazione con Fondazione INDA e con Fondazione Sylva, con il sostegno della Banca Agricola Popolare di Ragusa. Main sponsor di questa terza edizione sono Gruppo Cappadona, Randstad, Regran, ST Sergio Tumino; sponsor Marina Iblea azienda agricole associate, Coop Gruppo Radenza, Cappello e Battaglia Assicurazioni, Reale Mutua agenzia di Ragusa, Argo Software, Rosso di Sicilia, Valle dell’Acate, Spoto, Ragusa Is, Ibla presente e futuro, Mondadori Bookstore Ragusa, Naxoslegge, Itaca scuola di scritture, Aog trekking. Info e prenotazioni su www.teatrodonnafugata.it



