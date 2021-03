Tra anteprime nazionali e siciliane, ecco il programma della seconda giornata su MyMovies - Ragusa Oggi

Tra anteprime nazionali e siciliane, ecco il programma della seconda giornata su MyMovies

Da ieri è in corso l’ottava edizione del Vittoria Peace Film Fest su MyMovies. Domani, martedì 30 marzo, alle ore 16, il direttore artistico Luca Gambina, insieme al regista Nello Correale, presidente onorario della manifestazione, presentano la seconda giornata del Vittoria Peace Film Fest.

Il programma prosegue, alle 16.15, con la visione del documentario in concorso, in Anteprima siciliana, Capaci di volere (Italia 2020, 62’) di Paolo Vinati e Roberta Dapunt, che narra una storia ambientata in Alto Adige, nella Comunità comprensoriale Valle Pusteria. Un racconto su un percorso di accoglienza e integrazione di migranti, realizzato attraverso lo Sprar.

Alle 17.15 è prevista la visione del cortometraggio fuori concorso Il mare negli occhi (Italia 2021, 15’) di Liliana Stimolo, a cura della Cooperativa Iride. Mostra la cultura che viene dal mare e porta negli occhi le vite non vissute, gli incontri non avuti, gli scambi cercati e le destinazioni lontane.

Alle 17.30 è la volta del corto fuori concorso Costruendo hub rurali educativi (Italia 2021, 6’) a cura della Ong Ciss. Racconta la “Fascia trasformata” del territorio ragusano, la crisi del comparto ortofrutticolo e le ricadute sul tessuto economico e sociale.

Alle 17.45 è in programma la seconda edizione di Cinestudio, Cinema e scuola. Nell’ambito della sezione, intervengono Viviana Assenza, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, ambito territoriale di Ragusa, Nello Correale, regista e presidente onorario del festival e Tullia Giardina, docente ed esperta di cinema. Sono mostrati i cortometraggi realizzati dalle scuole superiori di secondo grado siciliane: Vi portiamo nella nostra cinecittà (Italia 2021, 3’) realizzato dalla classe V C del Liceo G. Mazzini di Vittoria, Il valore della storia, siamo la nostra memoria (Italia 2019, 9’) realizzato dalla classe IV C del Liceo G. Mazzini di Vittoria e Quel senso di durata… (Italia 2020, 18’) realizzato dagli alunni del Liceo Scientifico N. Palmeri di Termini Imerese.

Alle 18.30, viene mostrato il documentario in concorso, in Anteprima nazionale, Ci salvarono gli alberi (Italia 2020, 25’) di Elisabetta Dini, che affronta l’esperienza della Seconda guerra mondiale e dei rastrellamenti avvenuti nella zona di Monzone, attraverso il racconto dei “superstiti”, sui fatti del ‘44 e del ‘45.

Alle 19, è prevista la visione del documentario Anteprima siciliana in concorso, In prima linea (Italia 2020, 82’) di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, che mostra la “front line”, dalla prospettiva di tredici fotoreporter. I loro scatti raccontano l’orrore della guerra.

Alle 20.15 è in programma il documentario Anteprima siciliana in concorso, La rivoluzione silenziosa (Italia 2020, 25’) di Giulia Viero, che narra il racconto di Manuela, Julia e Marc. In un antico casolare di montagna, i tre giovani ricercatori si interrogano sul senso della vita.

Alle 20.45, Andrea Di Falco presenta la prima edizione del Premio giornalistico Gianni Molè “Cronisti per la pace”. La direzione artistica del Vittoria Peace Film Fest, in ricordo dell’amico giornalista e collaboratore Gianni Molè, ha deciso di istituire un premio intitolato a suo nome e ispirato ai valori in cui ha sempre creduto: quelli della non violenza, della giustizia sociale e della deontologia professionale. Per queste ragioni, il Premio giornalistico Gianni Molè “Cronisti per la pace” viene conferito a Laura Silvia Battaglia, documentarista e giornalista freelance con la seguente motivazione: “Per l’impegno, la dedizione, la libertà, l’indipendenza, il rigore e il coraggio di una donna che ha mostrato, negli anni della sua attività di cronista sul campo, la capacità di fare emergere, con acume, la ricerca della verità, soprattutto nei luoghi difficili, nei teatri di guerra e di conflitto, attraverso l’irrinunciabile promozione del dialogo fra i popoli, il rispetto delle diverse culture, la difesa dei diritti umani, in particolare delle donne”.

Intervengono: Giulia Molè e Laura Silvia Battaglia.

Alle 21 è il momento della Selezione ufficiale dei cortometraggi firmata dalla Filmoteca Laboratorio 451 e curata da Andrea Di Falco, in collaborazione con Chiara Pitti, Elisa Ragusa e Francesco Savarino. I film brevi in concorso sono dodici, quattro per ciascuna della serate in programma. Ecco i corti di stasera.

Si parte con U scantu (Italia 2020, 15’) di Daniele Suraci, che mette in scena una vicenda ambientata in un piccolo paese del sud della Calabria. Saro, un bambino di dieci anni, cerca di superare le proprie paure, attendendo il ritorno di un padre addolorato.

In Anteprima siciliana, May I have this seat? (Pakistan 2020, 11’) di Tabish Habib, mostra le vicissitudini di una giovane donna incinta che si deve sottoporre a una visita medica. Per questi motivi, sale su un autobus. Un uomo non le cede il posto. Ne nasce una discussione animata.

In Anteprima siciliana, Il vento sotto i piedi (Gibuti-Italia 2020, 15’) di Kassim Yassin Saleh, racconta una giornata di Monsieur David. L’uomo vive in una Roma magica, nascosta esoterica e malinconica. Si ritrova protagonista di dolci atmosfere che hanno come sfondo la street art delle periferie, altarini sacri personali e palchi rétro.

Infine, l’ultima Anteprima siciliana della giornata: Letters to God (Israele 2020, 15’) di Yves Cohen, che narra la storia di Moshe. Un uomo che, dalla morte della figlia, vive da solo. Ha allontanato anche la moglie. Per uscire dall’isolamento, Moshe accetta un lavoro in una filiale di un ufficio postale. Assumerà un’occupazione speciale: archiviare le lettere inviate a Dio da tutto il mondo.

