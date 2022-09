Tour Ibleo di Schifani: incontro con i delegati di Forza Italia

Lunedì ragusano per il candidato alla presidenza della Regione Renato Schifani, che, nel pomeriggio, ha incontrato la delegazione di Forza Italia e i candidati. Presente anche l’On. Stefania Prestigiacomo.

“Nel corso del suo tour ibleo, – spiega Giancarlo Cugnata, coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato all’ARS – il presidente ha avuto modo di toccare con mano le numerose e floride realtà imprenditoriali iblee, dove si lavora con passione, competenza e serietà. Sono queste le aziende che hanno permesso di creare ed esportare il famoso “modello Ragusa” del quale dobbiamo e possiamo solo andare fieri. E però non basta, perché sono anche aziende che soffrono, a causa di una crisi atavica aggravata dagli ultimi, insostenibili rincari, e che vanno sorrette ed aiutate in ogni modo. Il prossimo governo regionale avrà questo delicato compito, e proprio di questo ieri, tra le altre cose, ho parlato con Schifani, che ha voluto assumersi impegni ben precisi nei confronti della provincia di Ragusa. Impegni che solo con una squadra assessoriale competente e preparata potranno essere mantenuti, e questo il presidente lo sa bene e ci sta lavorando”.

Riflettori puntati sull’aeroporto di Comiso e sulla moderna rete infrastrutturale che gli deve essere realizzata intorno per renderlo finalmente e realmente competitivo, ma anche su agricoltura, lavoro e tutela del territorio a 360 gradi. “Il mio ruolo per i prossimi 5 anni – continua Cugnata – vuole essere quello di sentinella a salvaguardia della terra iblea. Siamo reduci da 5 anni che ci soddisfano poco, durante i quali la provincia di Ragusa è rimasta ai margini, e dal 26 settembre in poi siamo chiamati ad un salto di qualità: a tornare protagonisti. Questo è il mio obiettivo, ciò per cui intendo spendermi”.

Giancarlo Cugnata chiuderà la sua campagna elettorale venerdì sera al Bon di Ragusa e invita tutti, amici, simpatizzanti, conoscenti e semplici cittadini, a partecipare e a far sentire la propria voce.