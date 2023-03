Tornano “Le vie dei tesori”: dal 22 ottobre a Ragusa e Scicli

Sono pronte le nuove date del 2023 delle Vie dei Tesori, l’unico festival che trasforma la Sicilia, per circa tre mesi, in un grande museo diffuso, aperto e condivisibile. Le date sono state presentate l’8 marzo, data in cui Le vie dei tesori sono state ospiti della Regione Siciliana nel padiglione Enit alla borsa internazionale del Turismo di Berlino.

Dal 26 agosto per tre weekend oltre 50 borghi siciliani da tutte e nove le province, formeranno un’unica rete di bellezza; dal 16 settembre all’1 ottobre, il primo gruppo di città: Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, Messina, Enna, Caltanissetta, Carini, Bagheria e Termini Imerese, Gela e Mazzarino.

LE VIE DEI TESORI, LE DATE RAGUSANE

La terza tranche del festival partirà il 7 ottobre: fino al 22, per altri tre weekend, tra la costa sud, Ragusa, Scicli e Noto, e la costa ovest, Sciacca, Alcamo e Cefalù. Tutto ottobre sarà occupato dalle due capitane: Catania e Palermo. E per tre weekend, anche Mantova.

Le Vie dei Tesori con i Borghi dei Tesori, sono un esempio straordinario che permette di scoprire aspetti diversi di un’isola che offre prospettive infinite, dai piccoli paesi alle grandi città. In particolare, permette di diversificare il turismo: la Sicilia, dunque, non solo terra amata per il mare, ma anche per i suo scrigni d’arte.