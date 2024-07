Si presenta a Modica il nuovo libro di Pippo Avola

Il 25 luglio alle 20:30, presso il Belvedere Pizzo di Modica Alta, si terrà la presentazione della silloge poetica “Per capire quello che sta succedendo” di Pippo Avola, pubblicata da Scripta edizioni di Verona. L’evento è patrocinato dal Comune di Modica e organizzato in collaborazione con “l’A/telier, non luogo di situazioni e contemporaneità”. La serata sarà presentata dalla Prof.ssa Maria Lucia Zocco e dal Prof. Giovanni Carbone, con letture dell’attore e regista Saro Spadola.

Il libro di Pippo Avola, selezionato per il “Premio Pagliarani”, racconta attraverso versi e lettere la vicenda umana ed artistica dell’autore, riportandola al luogo delle sue origini. Avola, un editore e intellettuale militante, è stato uno degli animatori del Cineclub “Il Confronto” di Modica insieme a Franco Ruta, “Ciccio” Belgiorno e Matteo Monaco. Alla fine degli anni ’60, su suggerimento del pedagogista Luigi Volpicelli, si trasferisce a Roma dove entra in contatto con figure di spicco dell’avanguardia artistica, come Achille Perilli e Alberto Bardi, e ritrova il vecchio amico modicano Giovanni Puma.

Nei primi anni ’70, Pippo Avola si sposta a Verona, dove apre una galleria e fonda la casa editrice “Edizioni Linea 70”. Qui ospita mostre e produce cartelle di acqueforti e acquetinte di artisti come Emilio Vedova, Giulio Turcato, Piero Dorazio, Emilio Scanavino, ed Eugenio Carmi. Pubblica anche scritti di importanti autori come Paolo Volponi, Angelo Maria Ripellino, Elio Pagliarani, Emilio Villa, Edoardo Sanguineti, Carlo Castellaneta e Umberto Eco.

Avola supera la concezione manichea dell’arte come ambiente neutrale, trasformandola in uno strumento innovativo di dialogo e cambiamento sociale e culturale. In questo modo, rende l’arte un ambiente politico nel suo senso più puro, legato ai concetti di dialettica, critica e partecipazione collettiva, propri del termine greco “Polis”.

