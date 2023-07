Torna potabile l’acqua nella città di Modica. Ordinanza di revoca del sindaco Monisteri

La città di Modica torna alla normalità. Revocato il provvedimento del 6 luglio scorso con il quale veniva vietato l’uso dell’acqua per le utenze di tutto il territorio comunale. In esso veniva annunciato che la revoca sarebbe arrivata non appena sarebbero state ripristinate le condizioni necessari a garantire la regolare erogazione dell’acqua potabile.

Il sindaco, nella sua ordinanza, spiega di aver ricevuto la comunicazione con la quale si garantisce la potabilità dell’acqua al consumo umano visto che funziona allo stato il servizio pur allungando i tempi di controllo degli impianti di clorazione.

L’Asp 7 di Ragusa ha già attestato che tutti i campioni effettuati di recente depongono per una potabilità dell’acqua ad eccezione del punto di prelievo denominato Piscina comunale. Invece gli altri campionati effettuati – spiega il primo cittadino di Modica – in diversi punti della città e nelle frazioni di Frigintini e Marina di Modica depongono a favore dell’utilizzo dell’acqua a fini potabili. Revocato il precedente provvedimento del 6 luglio ad eccezione delle acque provenienti dal pozzo “Ottaviano” per le quali rimane in vigore per intero un’ordinanza di divieto all’uso umano risalente al mese di ottobre del 2018.