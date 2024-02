Torna potabile l’acqua del pozzo Dammusa che eroga sulla costa da Playa Grande, Donnalucata e Cava d’Aliga

L’ordinanza di revoca è stata firmata dal sindaco Mario Marino proprio nella giornata di oggi. Il provvedimento è arrivato dopo l’accertamento dell’inesistenza dello stato di inquinamento delle acque provenienti dal pozzo Dammusa. Stato di inquinamento che gli organismi preposti, sia sanitari che comunali, avevano verificato nello scorso mese di novembre portando all’ordinanza sindacale n. 366 del 10.11.2023 con la quale si disponeva il divieto di utilizzo delle acque destinate al consumo umano distribuite dalla rete idrica comunale di Scicli nelle zone da Playa Grande fino a Punta Corvo passando per Donnalucata, Bruca e Cava d’Aliga. Lo scorso 15 gennaio sono state eseguite le analisi nei punti di distribuzione dei serbatoi di contrada Torre Dammusi e Currumeli a Donnalucata e dalle risultate delle analisi di laboratorio sono state riscontrate presenze di batteri coliformi ed escherichia coli tali da compromettere la potabilità delle acque immesse in rete destinate dal consumo umano. Da qui la revoca dell’ordinanza di divieto.

A sollevare il problema della necessità di intervenire per considerare un eventuale revoca dell’ordinanza di divieto dell’uso di acqua perchè non potabile era stato nei giorni scorsi il Comitato Micenci con una nota a firma di Claudio Conti che aveva espresso chiare perplessità sul perchè non si fosse intervenuti per dare chiarezza agli utenti che da mesi hanno dovuto utilizzare acqua non potabile. Ora si torna alla normalità, dopo i troppi ritardi.

