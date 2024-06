Torna “Platani in festa”. Ecco il programma

Una serata ricca di magia, arte e spettacolo. Platani in festa sta arrivando. La quarta edizione è in programma sabato prossimo, 8 giugno, a partire dalle 21. A fare da cornice a tutti gli eventi, manco a dirlo, il viale dei Platani che, anche per questa occasione, si trasformerà in un luogo ideale per trascorrere la serata, sino alle ore piccole, incontrando gli amici, ascoltando musica, partecipando alle varie iniziative in programma e degustando le prelibatezze gastronomiche che saranno preparate. In una parola, emozionandosi ed emozionando. L’iniziativa, promossa dalla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e sostenuta dal Comune di Ragusa, sarà caratterizzata dalla possibilità di assaggiare i cavati di casa con sugo di maiale, il tutto accompagnato dagli immancabili cannoli siciliani, una vera e propria gioia per il cuore ma anche per il palato. Ci sarà, poi, la musica dal vivo con le note dei dj set che permetteranno ai presenti di volare tutta la notte. In consolle ci saranno: Michele Ricca, Andrea Bonuomo, Julio Vox e anche Saro Sallemi. Aperte le iscrizioni per l’estemporanea d’arte presso Arreda Quadro. Basta portare i propri pennelli, il proprio cavalletto ed esibire le proprie abilità. Una giuria di competenza decreterà i vincitori. L’iscrizione è gratuita. E, ancora, in campo anche gli artisti di strada: ci sarà la magia del circo Ramingo che presenterà il proprio spettacolo intitolato “Stop”, di e con Marco Previtera. In evidenza la manipolazione di scope, cappelli e monociclo acrobatico. E poi anche i lanci di coltelli e le acrobazie aeree della compagnia Rebel Circus. In più, saliranno sul palco i Rimmel che delizieranno il pubblico con i loro omaggi al cantautorato italiano. “E, naturalmente – sottolinea il parroco, il sacerdote Marco Diara – ci saranno altre sorprese. Da non perdere. L’aspetto più importante, però, è vivere la festa in modo sano, con la voglia di divertirsi e di trascorrere qualche ora all’insegna della spensieratezza. Lo abbiamo già fatto nelle precedenti tre edizioni. Cercheremo di ripeterci pure in questa occasione. Vi aspettiamo sempre più numerosi”.



