Torna l’Emaia a Vittoria. Ecco quando si aprirà la campionaria di novembre

Sarà presentata in conferenza stampa martedì 31 ottobre, alle ore 10.00, la 56^ edizione della Fiera Campionaria d’autunno, in programma al Polo Fieristico di Vittoria dal 4 al 12 novembre 2023.

Nella sala riunione di Nuova Emaia Città saranno illustrati tutti i dettagli dell’evento volto a promuovere le tante e variegate produzioni proposte dai numerosi espositori di questa edizione. Come sempre si andrà dalle diverse soluzioni per la casa e per il giardinaggio alle nuove tendenze per l’abbigliamento e il tempo. Uno spazio importante sarà dato alle novità del settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico.

Fondata nel 1966, la “Novembrina” di Nuova Emaia Città vuole incontrare un vasto pubblico proponendo anche iniziative collaterali, alcune delle quali si possono ritenere degli appuntamenti storici. Ne è un esempio la Fiera del Bestiame, a cura di ACEV Vittoria, che si terrà domenica 5 novembre a partire dalle ore 7.30. Tanto folclore e divertimento specie per i bambini dove protagonista sarà il mondo dell’ippica. Una giornata all’insegna della tradizione, che da sempre racconta la storia della civiltà contadina locale e allo stesso tempo incanta con le tante razze di cavallo che sfileranno. Tra gli eventi carichi di tradizione la Fiera di San Martino, in calendario l’11 e il 12 novembre, che da 300 anni è una delle iniziative più attese in città, simbolo della festa popolare, con le numerose bancarelle ricche di vivacità.Tutti i dettagli, comunque, saranno resi noti in conferenza stampa, martedì 31 ottobre alle ore 10.00