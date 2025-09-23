Torna l’appuntamento con Genius loci. Focus sulla Scicli sotterranea con il professore Paolo Militello

L’appuntamento è per sabato, alle 19, nella chiesa di Santa Teresa in via Francesco Mormina Penna dove il docente dell’Università di Catania Paolo Militello parlerà sul tema “Scicli sotterranea, dai tunnel nascosti ai rifugi antiaerei”. Argomento quanto mai atteso perchè utile per conoscere la storia della città, di come sia stata vissuta nei secoli scorsi. Quello di sabato è il penultimo degli otto appuntamenti che si susseguono dallo scorso mese di luglio in diverse location per iniziativa dell’assessorato comunale alla cultura. S’è parlato di medicina, archeologia e di storia: dall’incontro con il docente universitario e filoso Angelo Giavatto su modelli di vita e di morte, alla relazione del dottor Ignazio Tasca, medico e divulgatore sul benessere respiratorio, all’archeologo Massimo Cultraro, al docente universitario Orazio Portuese, al regista e scrittore Mauro Zanetti Aprile, al medico e scrittore Anselmo Madeddu ed all’archeologa Rosalba Panvini. Sabato è la volta dello storico e docente universitario Paolo Militello. In un prossimo appuntamento, l’ultimo per Genius Loci, è atteso al tavolo dei relatori il medico, viaggiatore e fotografo Mario Benenati.

© Riproduzione riservata