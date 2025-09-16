Genius loci a Scicli: incontro con Mauro Aprile Zanetti, scrittore e filmmaker

Otto gli appuntamenti che si susseguono dallo scorso mese di luglio in città: si parla e si ascoltano particolari di vita, medicina, archeologia e di storia legati alla Scicli che è stata e che è oggi. Diverse le location scelte sempre e comunque in spazi del centro storico che il Comune ha messo a disposizione. C’è stato già l’incontro con il docente universitario e filoso Angelo Giavatto su modelli di vita e di morte, con il dottor Ignazio Tasca, medico e divulgatore sul benessere respiratorio, con l’archeologo Massimo Cultraro ed il docente universitario Orazio Portuese. Sabato incontro con il regista e scrittore Mauro Zanetti Aprile che si racconterà conversando con Alessia Gambuzza. Giovane dalle grandi capacità vive in America e nell’incontro con la città parlerà della sua esperienza fra le sue origini siciliane e l’America. I prossimi incontro per “Genius Loci” saranno con il medico e scrittore Anselmo Madeddu, l’archeologa Rosalba Panvini, lo storico e docente universitario Paolo Militello ed il medico, viaggiatore e fotografo Mario Benenati.

