Torna la Ztl a Ragusa Ibla (in parte finora contestata). Potenziati i bus navetta

La zona a traffico limitato (Ztl) di Ragusa Ibla è stata riattivata per venire incontro all’aumento dei flussi di visitatori nella città barocca. Il sindaco Peppe Cassì ha dichiarato che è stato potenziato il sistema di collegamenti pubblici da e per Ibla, sia nei giorni che negli orari, e sono stati riattivati i varchi temporanei di Ztl.

La Ztl sarà attiva al venerdì e nei giorni prefestivi e festivi, dalle ore 20.30 alle ore 02.00, e segnalata dagli appositi display. La circolazione e la sosta intorno a Ibla, lungo la cosiddetta “circonvallazione”, resteranno sempre consentite.

Il servizio di navette gratuite Hybus sarà attivo tutti i giorni con la linea verde (dalle ore 19.00 alle ore 2.00) e la linea rossa (dalle ore 07.00 alle ore 19.00). La linea verde di HyBus ha un percorso diretto che collega Piazza del Popolo (Ragusa Centro) a Largo S. Paolo (Ragusa Ibla), Largo Ss. Trovato (Ragusa Ibla), Via avv. G. Ottaviano (Ragusa Ibla) e di nuovo a Piazza del Popolo (Ragusa Centro), con un tempo di percorrenza di 11 minuti. La linea rossa di HyBus, invece, ha un percorso esteso che collega Piazza del Popolo (Ragusa Centro) a Largo S. Paolo (Ragusa Ibla), Largo Ss. Trovato (Ragusa Ibla), Giardini Iblei (Ragusa Ibla), Largo Camerina (Ragusa Ibla), Piazza della Repubblica (Ragusa Ibla), Via Don Minzoni (Ragusa Ibla) e di nuovo a Piazza del Popolo (Ragusa Centro), con un tempo di percorrenza di 22 minuti.

Il sindaco Cassì ha inoltre ricordato che chi avesse bisogno di accedere alla Ztl per ragioni lavorative, di salute, per usufruire di servizi specifici, per accompagnare persone con disabilità, per carico e scarico bagagli o per altro genere di necessità, può richiedere un’autorizzazione temporanea tramite il sito www.ztlragusaibla.it.

“Come preannunciato, con l’aumento dei flussi di visitatori viene notevolmente potenziato il sistema di collegamenti da e per Ragusa Ibla sia nei giorni che negli orari, nonché sono riattivati i varchi temporanei di Ztl”, ha dichiarato il sindaco Cassì.