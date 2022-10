Torna “Io non rischio” buone pratiche di protezione civile

A Ragusa il Gruppo dei Volontari della Protezione Civile ha organizzato degli angoli informativi, sabato 15 presso il Centro Commerciale Le Masserie e domenica 16 in piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa.

“Ragusa aderisce anche quest'anno alla campagna Io non Rischio, giunta alla dodicesima edizione. È un programma di comunicazione su quelle che sono le buone pratiche di protezione civile, portato avanti da circa 600 comuni in tutta Italia – dichiara l’assessore alla Protezione Civile Giovanni Iacono – che in sinergia con i gruppi di volontariato, forniscono informazioni ai cittadini su quali possono essere i rischi causati da calamità improvvise e imprevedibili e di come affrontarle per evitare danni alla propria e alla altrui incolumità fisica. Una corretta informazione permette di essere preparati al verificarsi di eventi improvvisi e poterli affrontare nel miglior modo possibile”.