Torna in scena “La cena”, lo spettacolo di Walter Manfrè con Andrea Tidona. Dal 18 ottobre al teatro Garibaldi di Modica

L’eccezionale attore modicano Andrea Tidona torna in scena con lo spettacolo “La cena”, diretto da Walter Manfrè, al Teatro Garibaldi di Modica, dal 18 ottobre al 22 ottobre. Questo spettacolo è molto coinvolgente e ha già conquistato il pubblico modicano con ben 32 rappresentazioni nel 2016 e 2017.

UNO SPETTACOLO INNOVATIVO

“La cena” è un progetto teatrale che porta la firma di Walter Manfrè e si distingue per il modo innovativo in cui coinvolge il pubblico. Lo spettacolo è noto per rompere la quarta parete e rendere gli spettatori parte integrante della storia, permettendo loro di interagire con gli attori senza interferire con la trama. Questa particolare forma di coinvolgimento del pubblico è ciò che Ugo Ronfani ha definito “Teatro della Persona” e caratterizza la regia di Walter Manfrè.

Nel caso de “La cena,” il foyer del Teatro Garibaldi è trasformato in una sala da pranzo elegante, dove gli spettatori, in un numero massimo di 27 persone, siedono al tavolo insieme agli attori. La storia si svolge intorno a questa tavola e, pur senza agire o parlare, il pubblico si trova coinvolto nella narrazione, senza alterarne il corso. La storia è intensa, spettacolare e sorprendente, e il pubblico vivrà un crescendo di emozioni mentre assiste a un gioco estremo che si sviluppa durante la cena.

Durante la cena, la realtà si fonde con la finzione, i misteri si intensificano, i dubbi aumentano, e il “non detto” diventa predominante. Gli spettatori saranno coinvolti in una tensione crescente, diventando protagonisti di una battaglia familiare che si svolge tra sguardi, sospiri e reazioni inevitabili. Questo spettacolo richiede un’interpretazione di alto livello da parte degli attori, che lo rende ancora più coinvolgente.

“La cena” è uno spettacolo fuori dall’abbonamento e sarà in scena dal 18 ottobre al 22 ottobre alle ore 21, con una doppia replica il 21 ottobre alle 18:30.