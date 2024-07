Torna il servizio urbano a Marina di Ragusa

La linea 11 del servizio urbano di mobilità del Comune di Ragusa è una linea giornaliera che facilita gli spostamenti tra le zone est ed ovest di Marina di Ragusa. L’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, ha descritto il percorso e il servizio offerto dalla linea 11, che parte da Via Gallipoli e attraversa varie strade importanti come Via Ottaviano, Via Brin, Via Duilio, e Lungomare Andrea Doria, per poi ritornare in Via Gallipoli.

Il servizio

Il servizio è attivo dalle 09:00 alle 00:20 con una frequenza di passaggio ogni 40 minuti, garantendo così un comodo e regolare trasporto per residenti e turisti.

Per agevolare gli utenti, è possibile acquistare i titoli di viaggio e i coupon cumulativi online. Tutti i dettagli del servizio possono essere consultati sul sito ufficiale Etnatrasporti o tramite l’applicazione RagusaBus, disponibile per il download su Apple Store.

