Torna il mercato di contrada Caitina a Modica. Dal 20 luglio

Il mercato di Contrada Caitina a Modica riaprirà a partire dal prossimo giovedì 20 luglio. Questa notizia è stata annunciata dalla sindaca Maria Monisteri, che ha fatto sapere che gli ambulanti potranno posizionarsi nel luogo deputato alla vendita dei loro prodotti ogni due settimane, in modo alternato con gli altri mercati della città.

La riapertura del mercato di Contrada Caitina rappresenta un importante traguardo per l’amministrazione comunale di Modica, che ha lavorato duramente per riaprire tutti i mercati ambulanti della città in meno di un mese di operatività. In questo senso, l’assessore alle Fiere e ai Mercati, Tino Antoci, ha sottolineato l’importanza di questo obiettivo raggiunto, che testimonia l’impegno dell’amministrazione a favore della comunità e del commercio locale.

Il mercato di Contrada Caitina è un importante punto di riferimento per la città di Modica e per i suoi abitanti, che qui possono trovare prodotti freschi e di qualità tra cui frutta, verdura, formaggi, salumi e altri prodotti tipici della zona. La sua riapertura rappresenta quindi un’opportunità per gli ambulanti di tornare a lavorare e per la comunità di acquistare prodotti freschi e a km zero.

Inoltre, l’amministrazione comunale ha già assegnato gli spazi sul suolo pubblico per le strutture che hanno fatto richiesta a Marina di Modica, dove sono presenti mercati contadini e altri mercati rionali. Questo dimostra l’impegno dell’amministrazione a favore del commercio locale e della valorizzazione dei prodotti tipici del territorio.