Torna a Ragusa la Via Crucis vivente

Pathos, grande emozione e forte richiamo alla spiritualità. Sono gli elementi forti della Via Crucis vivente che torna anche quest’anno nel quartiere della parrocchia del Sacro Cuore a Ragusa in occasione della Domenica delle Palme, prevista per il 2 aprile. L’appuntamento si terrà a partire dalle 16. L’iniziativa è giunta alla quarta edizione ed è caratterizzata dal forte impegno dei parrocchiani che curano, sotto la supervisione del parroco, il sacerdote Marco Diara, tutti gli aspetti di un evento religioso che coinvolge in maniera totale l’intero pubblico presente.

“Come diciamo sempre – chiarisce don Diara – si tratta di un momento da vivere in piena intimità, con la consapevolezza di fornire un’occasione di riflessione spirituale profonda in un periodo, segnato, purtroppo, dalla guerra, oltre che da problemi di tutti i generi, in cui è necessario comprendere quale dovrà essere il destino futuro dell’umanità. La Via Crucis vivente si snoderà per le vie del quartiere e cercheremo di coinvolgere tutti”. La partenza è prevista da via Bellarmino e l’arrivo sulle scalinate della chiesa, in via Sacro Cuore. Protagonisti saranno i giovani ma anche alcuni adulti della comunità che faranno così rivivere i ‘quadri’ della Passione del Signore.

“Anche stavolta – aggiunge il parroco – ci siamo voluti intestare una scommessa molto importante perché riteniamo che possa essere l’occasione per puntare i riflettori su alcune situazioni che meritano un’attenta riflessione”.