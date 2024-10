Torna a Comiso la Fitwalking for AIL

Questa domenica, 6 ottobre, si terrà a Comiso la Fitwalking for AIL, un evento solidale non competitivo organizzato per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. L’incontro è fissato per le 9:30 in Piazza Fonte Diana e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i progetti dell’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma) a favore della ricerca e dell’assistenza ai pazienti affetti da tumori del sangue e ai loro familiari.

Dopo il successo della camminata tenutasi a Ragusa il 29 settembre, la manifestazione si sposterà a Comiso, dove numerose associazioni locali, come Angeli in Moto, il Convegno di cultura “Maria Cristina di Savoia – Comiso Valle dell’Ippari” e FIDAPA Comiso, offriranno il loro supporto. L’evento è patrocinato dal Comune di Comiso, che metterà a disposizione anche una guida per accompagnare i partecipanti lungo un percorso nel centro storico.

Il percorso completo può essere consultato al link fornito: percorso Fitwalking Comiso. Per maggiori informazioni, è possibile contattare i numeri 388.6937371 e 0932.1838744 o visitare le pagine social di AIL Ragusa ODV.

