“Topi d’auto” nella zona della Nunziata a Ragusa

“Topi d’auto” nella zona della Nunziata a Ragusa, alla periferia dalla città. La denuncia, arrivata dai social, è stata raccolta dall’associazione politico-culturale Ragusa in Movimento. L’ultimo episodio riguarda il mezzo di una ragazza a cui è stato rotto il finestrino laterale dell’auto. Poi, è stata rubata una borsa che era all’interno. Per fortuna non vi erano soldi, ma il danno all’auto è stato notevole.

NON E’ LA PRIMA VOLTA CHE SI VERIFICANO EPISODI SIMILI

Questa non è la prima volta che si verificano episodi simili, e in passato l’associazione ha già segnalato casi analoghi alle forze dell’ordine. Mario Chiavola, presidente del Movimento, sottolinea la necessità di un monitoraggio costante, 24 ore su 24, per contrastare questi atti criminali che rendono alcuni quartieri di Ragusa più vulnerabili.