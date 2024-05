La salma di Pino La Guardia consegnata alla famiglia. Domani, 24 maggio, i funerali nella chiesa di Santa Maria La Nova a Scicli

Ricomposta dopo la ricognizione cadaverica eseguita dal medico legale Giovanni Ruta, la salma di Pino La Guardia è stata consegnata nella tarda serata di ieri alla famiglia. E proprio dalla notte appena trascorsa è iniziata la veglia nella sua abitazione di contrada Piano Conti fra Scicli e la litoranea mare. Nella stessa casa da dove nel pomeriggio di ieri il dipendente comunale, 57 anni, era uscito di casa per una “pedalata” nella parte orientale della provincia. Era uscito da ciclista solitario per allenarsi prima di una nuova “avventura” alla quale stavano lavorando assieme agli amici e compagni di viaggio che si erano dati un anno fa il nome di “Ciclisti per caso”.

Era proprio un anno fa, lo stesso giorno della tragedia ieri, il 22 maggio 2023 che il trio composto da Pino La Guardia, Carmelo Carnemolla e Giuseppe Pluchino, tutti coetanei e del gruppo sportivo “Run & Bike”, era partito alla volta di Roma per raggiungere la carovana del Giro d’Italia che chiudeva proprio nella Capitale la pedalata di 1.057 chilometri in dei tappe.

I funerali di Pino La Guardia, una volta acquisito il nullaosta della Procura della Repubblica di Ragusa in previsione per oggi, saranno celebrati domani alle 10,30 nella chiesa di Santa Maria La Nova.

