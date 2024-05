Operaio bengalese ferito a Scoglitti durante una lite da un collega di lavoro algerino

Ha accoltellato un giovane operaio bengalese mentre lavorava in un’azienda agricola. I carabinieri di Scoglitti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione: un operaio era rimasto ferito durante una lite con un collega. I militari hanno trovato un operaio bengalese con tagli all’addome e al capo. Immediatamente è stato garantito il soccorso medico e il ferito è stato trasportato all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. I Carabinieri hanno proceduto al controllo di un altro operaio, indicato dai presenti come l’aggressore. Quest’ultimo è stato identificato come B.K., un algerino, 53 anni. Le evidenti tracce ematiche sugli indumenti di B.K. e il rinvenimento di vari oggetti da taglio compatibili con le ferite della vittima hanno rafforzato i sospetti nei suoi confronti.

Le indagini

Grazie agli elementi investigativi raccolti sul luogo e alle testimonianze dei presenti, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti, chiarendo che l’aggressione era scaturita per futili motivi tra i due operai. I militari hanno arrestato B.K. per il reato di lesioni aggravate. E’ stato condotto al carcere di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lunedì 20 maggio, durante il rito direttissimo per la convalida dell’arresto, il Giudice Monocratico ha avvalorato gli elementi investigativi raccolti dai Carabinieri e ha confermato la legittimità dell’arresto, disponendo nei confronti di B.K. la misura cautelare degli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata